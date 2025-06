Villeneuve | La Ferrari non ascolta Leclerc non si fida di lui Allora cambi pilota

Villeneuve non ha esitato a criticare apertamente la gestione della Ferrari nei confronti di Leclerc, accusando il team di mancare di fiducia e di relegarlo a ruolo secondario nelle decisioni cruciali. La sua analisi acuta mette in discussione le motivazioni dietro le scelte strategiche del Cavallino Rampante, sollevando dubbi sulla reale volontà di puntare sul talento monegasco. La questione rimane aperta: è forse arrivato il momento di un cambio di rotta?

Jacques Villeneuve ritiene che la Ferrari non riponga grande fiducia in Charles Leclerc. Ne è convinto perché il team di Maranello, spesso, non dà retta al monegasco quando è il momento di decidere le strategie durante la gara (è successo anche nell’ultimo weekend in Canada). Una situazione controversa che l’ex pilota canadese ha commentato senza peli sulla lingua e sparando la sua ‘sentenza’ finale. Villeneuve e la scarsa fiducia della Ferrari in Leclerc. «A Montreal è successo qualcosa di molto strano», ha esordito il canadese a BetVictor. « Leclerc ha dato indicazioni chiare sulle sue gomme e, dopo la gara, si è visto che aveva ragione ma credo che lo si potesse vedere anche durante la gara. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Villeneuve: «La Ferrari non ascolta Leclerc, non si fida di lui. Allora cambi pilota»

