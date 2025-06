Villa Pamphili via libera dalla Grecia all' estradizione di Kaufmann | entro settimana prossima in Italia

Villa Pamphili si prepara a vivere un nuovo capitolo: via libera dalla Grecia all’estradizione di Kaufmann, attesa entro la prossima settimana. I pm italiani hanno acquisito la documentazione su un film mai distribuito del californiano, al centro delle indagini per il duplice omicidio della compagna e della figlia. Un caso che continua a tenere con il fiato sospeso l’Italia intera, mentre si avvicina la conclusione delle procedure legali.

I pm hanno acquisito la documentazione relativa al film mai distribuito del californiano, accusato del duplice omicidio della compagna e della figlia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Villa Pamphili, via libera dalla Grecia all'estradizione di Kaufmann: entro settimana prossima in Italia

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - libera - grecia

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Dalla Grecia è arrivato il via libera all'estradizione di Francis Kaufmann,accusato del duplice omicidio a Villa Pamphili della compagna, Anastasia Trofimova,e della figlia Andromeda. La ha deciso la Corte d'appello di Larissa, dove il californiano è detenuto. Vai su X

Francis Kaufmann, il 46enne attualmente arrestato in Grecia e sospettato dell'omicidio della compagna russa Anastasia e della figlia, entrambe trovate cadavere a Villa Pamphili, aveva ottenuto nel 2020 un tax credit di 863.595,90 euro per la produzione cine Vai su Facebook

Villa Pamphili, dalla Grecia il via libera all'estradizione di Francis Kaufmann; Giallo di Villa Pamphili, via libera all'estradizione di Kaufmann in Italia dalla Grecia; Villa Pamphili, via libera dalla Grecia all'estradizione di Kaufmann: entro settimana prossima in Italia.

Giallo di Villa Pamphili, via libera all'estradizione di Kaufmann in Italia dalla Grecia - I pm della Procura di Roma hanno affidato alla polizia il compito di acquisire la documentazione relativa al film mai distribuito del presunto femminicida ... Si legge su msn.com

Villa Pamphili, svolta dalla Grecia: via libera dalla Corte d'appello di Larissa all'estradizione di Kaufmann - La Corte d'Appello di Larissa, in Grecia, ha dato il via libera all'estradizione e alla consegna alla magistratura italiana, di Francis ... Segnala iltempo.it