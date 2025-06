Villa Pamphili Via libera dalla Grecia all' estradizione di Francis Kaufmann

La decisione della Corte di Appello di Larissa apre le porte a un rapido ritorno di Francis Kaufmann in Italia, accelerando i tempi del suo processo. L'americano, sospettato del tragico duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili, si trova ora più vicino alla giustizia italiana. Questo passo fondamentale potrebbe segnare la fine di un’attesa lunga e dolorosa per le vittime e le loro famiglie. La vicenda si avvicina alla conclusione, con l’Italia pronta ad accoglierlo.

Tempi più brevi per il ritorno di Francis Kaufmann in Italia. La Corte di Appello di Larissa, in Grecia, ha dato il via libera al rimpatrio dell'americano accusato del duplice omicidio di madre e figlia di Villa Pamphili a Roma. L'uomo era stato fermato sull'isola di Skiatos, dopo che le indagini lo avevano indicato come il presunto responsabile della morte di Anastasia Trofimova e di sua figlia Andromeda di meno di un anno. I loro corpi vennero ritrovati a poca distanza nel parco romano il 7 giugno scorso.

