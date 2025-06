Villa Pamphili via libera all'estradizione | Kaufmann sarà giudicato in Italia

Una svolta decisiva scuote Villa Pamphili: la Grecia dà il via libera all’estradizione di Francis Kaufmann, accusato di aver commesso un duplice omicidio nella storica cornice romana. La vicenda, che ha tenuto l’Italia col fiato sospeso, si avvia ora verso una conclusione definitiva. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda giudiziaria che coinvolge crimine, giustizia e un patrimonio di mistero. Continua a leggere.

Via libera dalla Grecia all'estradizione in Italia per Francis Kaufmann, l'uomo accusato di duplice omicidio a Villa Pamphili, Roma.

Domani il tribunale greco si esprimerà sulla richiesta di estradizione della procura di Roma. Il 46enne accusato dei due omicidi a villa Pamphili spera invece di essere giudicato negli Stati Uniti

