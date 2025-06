Villa Pamphili via libera all' estradizione di Kaufmann Sequestrati i documenti del tax credit

Villa Pamphili si anima di novità importanti: via libera all’estradizione di Kaufmann e sequestro dei documenti sul tax credit. Il ministro Giuli ha personalmente accompagnato gli agenti della polizia giudiziaria nella sede della Direzione generale del Cinema, segnando un passo decisivo nella lotta contro le frodi e la tutela del settore audiovisivo. Un'azione che sottolinea l'impegno delle istituzioni nel garantire trasparenza e giustizia nel mondo dello spettacolo.

Il ministro Giuli ha personalmente accompagnato gli agenti della polizia giudiziaria nella sede della Direzione generale del Cinema. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Villa Pamphili, via libera all'estradizione di Kaufmann. Sequestrati i documenti del tax credit

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

