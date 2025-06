Villa Pamphili truffa di Kaufmann al proprietario di casa di Roma | via con Anastasia e Andromeda senza pagare

Scandalo a Villa Pamphili: Francis Kaufmann, accusato di aver truffato un proprietario di casa a Roma, è ora in carcere in Grecia per il duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. La vicenda, che ha sconvolto la capitale, svela una rete di inganni e misteri ancora da chiarire. Ecco tutte le ultime novità sul caso che sta facendo discutere l’Italia.

Villa Pamphili, trovata la casa dove Francis Kaufmann visse con Anastasia Trofimova e Andromeda: «Se ne andarono senza pagare» - Si cercano anche nel Tevere gli effetti personali di Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, trovate senza vita il 7 giugno 2025 a Villa Pamphili a Roma. Segnala leggo.it

Villa Pamphili, trovata la casa dove Francis Kaufmann visse con Anastasia Trofimova e Andromeda: «Se ne andarono senza pagare». Ascoltato il proprietario - Si cercano anche nel Tevere gli effetti personali di Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, trovate senza vita il 7 giugno 2025 a Villa Pamphili a Roma. Si legge su msn.com