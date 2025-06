Villa Pamphili pm acquisiscono gli atti del film di Kaufmann

Le indagini sul duplice omicidio di Villa Pamphili si arricchiscono di un nuovo tassello: i pm romani hanno acquisito la documentazione del film mai distribuito di Francis Kaufmann, un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo per svelare la verità. La ricerca della verità si fa più complessa e intrigante, mentre le indagini proseguono con determinazione. Resta aggiornato sui prossimi sviluppi di questa delicata vicenda.

I pm della Procura di Roma che indagano sul duplice omicidio di Villa Pamphili hanno affidato alla polizia il compito di acquisire la documentazione relativa al film mai distribuito di Francis Kaufmann, l'uomo bloccato in Grecia per i due delitti. Gli investigatori oggi si sono recati presso la direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero per acquisire gli atti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Villa Pamphili, pm acquisiscono gli atti del film di Kaufmann

Nel 2020 il Conte bis concesse un tax credit di 863.595,90 euro alla produzione del film "Stelle della Notte" del regista #RexalFord. L'uomo è ora indagato per l'omicidio di #VillaPamphili Vai su Facebook

