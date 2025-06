Villa Pamphili la decisione su Kaufmann è appena arrivata | cosa succede

La decisione della Corte d’Appello di Larissa ha aperto le porte alla possibile estradizione di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, in Italia. Il cittadino statunitense, accusato del tragico duplice omicidio avvenuto nel parco di Villa Pamphili, si prepara a lasciare la Grecia per affrontare la giustizia nel nostro Paese. La vicenda si infittisce: cosa succederà ora? Restate con noi per gli sviluppi più aggiornati.

La Corte d’Appello di Larissa, in Grecia, ha dato il via libera all’ estradizione in Italia di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, il cittadino statunitense accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate morte il 7 giugno scorso nel parco romano di Villa Pamphili. Con questa decisione, l’uomo – attualmente detenuto nel carcere greco di Larissa – potrà essere trasferito in Italia per rispondere dell’accusa di omicidio aggravato. Parallelamente alla decisione dei giudici greci, le autorità italiane stanno intensificando le indagini. Questa mattina, negli uffici della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, la polizia giudiziaria ha acquisito e posto sotto sequestro documentazione relativa a 863mila euro di fondi pubblici ottenuti da Kaufmann sotto forma di tax credit per la realizzazione di un film. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Villa Pamphili, la decisione su Kaufmann è appena arrivata: cosa succede

