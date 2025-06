Villa Pamphili Kauffman sarà estradato in Italia Sequestrati i documenti sul tax credit

La vicenda di Francis Kauffman, alias Rexal Ford e Mattia Capozzi, si fa sempre più intricata: estradato in Italia dalla Grecia, sono stati sequestrati documenti relativi al tax credit, elemento chiave per chiarire il suo ruolo. L’executivo americano è accusato di aver commesso un duplice omicidio nella suggestiva cornice di Villa Pamphili. Ora, l’attenzione si concentra sugli aspetti finanziari e sui dettagli dimenticati, che potrebbero rivelare la verità dietro il tragico delitto.

Francis Kauffman sarà estradato in Italia. La Corte d’Appello di Larissa, in Grecia, ha dato il via libera alla consegna alla magistratura italiana. L’uomo di nazionalità americana, 46 anni, è accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, i cui corpi erano stati rinvenuti lo scorso 7 giugno a Villa Pamphili, a Roma. Kauffman – che si presentava anche con gli alias di Rexal Ford e Mattia Capozzi – era stato arrestato pochi giorni dopo in un ostello a Skiathos. L’estradizione potrebbe avvenire entro pochi giorni e subito dopo l’arrivo in Italia l’uomo sarà interrogato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Villa Pamphili, Kauffman sarà estradato in Italia. Sequestrati i documenti sul tax credit

