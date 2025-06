Villa Pamphili il mistero del trolley di Kaufmann | L’ha gettato nel Tevere dentro ci sono le prove degli omicidi

Nel cuore di Villa Pamphili si cela un enigma avvolto nel mistero: il trolley nero di Kaufmann, portatore di prove cruciali sugli omicidi di Anastasia Trofimova e Andromeda, è scomparso. La sua presenza tra Largo Argentina e Ponte Garibaldi aveva alimentato sospetti e teorie. Ora, con lui in fuga, gli investigatori devono fare luce su un crimine che rischia di restare impunito. Entro l'11 luglio, i giudici cercheranno di far emergere la verità nascosta dietro questo intricato caso.

Nel giallo di villa Pamphili c’è un mistero in più. Il trolley nero che Charles Francis Kaufmann trascinava tra Largo Argentina e Ponte Garibaldi non si trova più. Lui non l’ha portato in Grecia con sé. E gli investigatori pensano che se ne sia liberato perché dentro c’erano le prove dell’omicidio di Anastasia Trofimova e di Andromeda. Con il nome di Rexal Ford ha lasciato l’Italia con un passaporto statunitense. Ed entro l’11 luglio i giudici ellenici decideranno se estradarlo o no in Italia. Intanto la polizia cerca di ricostruire i suoi movimenti. Ad aprile i tre avevano affittato un monolocale nei pressi di Campo de’ Fiori. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - mistero - trolley

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Translate postVilla Pamphili, il mistero del trolley scomparso che potrebbe custodire i segreti del delitto https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/27/news/villa_pamphili_kaufman_delitto_trolley-424694828/?rss&ref=twhl… Vai su X

#Attualita, Gossip #Hollywood e Hacker: Chi Era Davvero la Coppia di Villa Pamphili? Scoperte Shock! Un giallo degno di una sceneggiatura hollywoodiana scuote Roma e l’Europa: Rexal Ford, cittadino americano, è stato arrestato sull’isola greca di Skiatho Vai su Facebook

Villa Pamphili, il mistero del trolley scomparso che potrebbe custodire i segreti del delitto; Villa Pamphili, il mistero del trolley di Kaufmann: «L'ha gettato nel Tevere, dentro ci sono le prove degli omicidi; Roma, il mistero del trolley scomparso: nuova pista nel duplice omicidio di Villa Pamphili.

Villa Pamphili, il mistero del trolley scomparso che potrebbe custodire i segreti del delitto - Omicidi a Villa Pamphili, la madre di Anastasia Trofimova: «Mia figlia aveva una carriera brillante qui in Russia, ha lasciato il lavoro per andare a vivere con Rexal Ford, che l’ha isolata da tutti» ... Secondo informazione.it

Villa Pamphili, Kaufmann e il trolley sparito. La verità sulla morte di madre e figlia è in fondo al Tevere - In attesa della decisione dei giudici greci sull'estradizione in Italia di Kaufmann, l'uomo accusato per il presunto duplice omicidio di madre e figlia a Roma, em ... Lo riporta affaritaliani.it