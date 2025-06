Villa Pamphili il giallo del trolley di Kaufman | forse dentro documenti e il tablet di Trofimova

Nel cuore di Villa Pamphili si svela un enigma avvolto nel mistero: il trolley di Kaufman, forse contenente documenti e il tablet di Trofimova, potrebbe essere la chiave per risolvere un caso intricato. Francis Kaufman, alias Rexal Ford, avrebbe gettato tutto nel Tevere, ma il suo silenzio in Grecia complica le cose. Quale segreto nascondono questi oggetti e cosa potrebbero rivelare sulla verità ? Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa intricata vicenda.

Francis Kaufman, che si spacciava per un regista di nome Rexal Ford, avrebbe gettato nel Tevere il trolley con all'interno elementi utili a risolvere il caso. L'uomo, in carcere in Grecia, non ha intenzione di collaborare con gli inquirenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Kaufman si sarebbe sbarazzato del suo trolley prima di partire per la Grecia, l’ipotesi è che contenga indizi riconducibili alla morte di Anastasia e della piccola Andromeda a Villa Pamphili. Investigatori e sommozzatori cercano i bagagli in acqua e tra le baracc Vai su Facebook

