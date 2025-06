Villa Pamphili Grecia dà via libera all' estradizione di Kaufmann in italia | la decisione e i prossimi passi

La Grecia ha dato il via libera all’estradizione di Francis Kaufmann, coinvolto in un caso di omicidi avvenuti a Villa Pamphili. Questa decisione apre la strada ai prossimi passi nel procedimento giudiziario, rafforzando la collaborazione internazionale. Ora, le autorità italiane potranno procedere con le formalità per portare l’americano davanti alla giustizia, segnando un importante capitolo nel dipanarsi di questa intricata vicenda.

Dalla Grecia è arrivato il via libera all'estradizione di Francis Kaufmann,accusato del duplice omicidio a Villa Pamphili della compagna, Anastasia Trofimova,e della figlia Andromeda. La ha deciso la Corte d'appello di Larissa, dove il californiano è detenuto. Vai su X

