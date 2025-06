Villa Pamphili Grecia dà via libera a estradizione Kaufmann | quando arriverà in Italia

Una svolta cruciale scuote Villa Pamphili: Grecia ha dato il via libera all'estradizione di Kaufmann, portando con sé la promessa di far luce sulle oscure vicende del 7 giugno. Quando l'uomo arriverà in Italia, sarà subito sottoposto a interrogatorio per chiarire i dettagli di questa intricata vicenda. L'attesa cresce: il mistero si avvicina alla sua soluzione definitiva.

Arrivato in Italia, l'uomo sarà immediatamente interrogato, con l'obiettivo di fare chiarezza su cosa sia accaduto alle due vittime ritrovate lo scorso 7 giugno all'interno di Villa Pamphili, a Roma.

