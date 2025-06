Villa Pamphili dalla Grecia il via libera all' estradizione di Francis Kaufmann

Villa Pamphili torna al centro di un dramma internazionale: la Corte d'Appello di Larissa ha dato il via libera all’estradizione di Francis Kaufmann, accusato dell’omicidio di Anastasia Trofimova e della sua bambina. Mentre Kaufmann si proclama innocente, le autorità italiane seguono con attenzione l’evolversi del caso, che tenne con il fiato sospeso la capitale. La procura di...

La Corte d'Appello di Larissa ha detto sì all'estradizione in Italia di Francis Kaufmann, accusato dell'omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate morte a Villa Pamphili il 7 giugno scorso. L'americano, interrogato, ai pm si è detto innocente. Nel frattempo la procura di.

Francis Kaufmann rifiuta l’estradizione in Italia: «Siete mafiosi». L’ultimo giallo sulla bimba morta: a Malta non risulta mai nata - Una vicenda drammatica e intrisa di mistero scuote l’Italia e oltre. Francis Kaufmann, accusato di gravi crimini, rifiuta l’estradizione e definisce gli italiani “mafiosi”.

