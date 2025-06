Villa Pamphili da Corte d’appello greca ok a estradizione di Kaufmann

La recente decisione della Corte d’Appello di Larissa in Grecia apre un nuovo capitolo nella vicenda di Francis Kauffman, accusato del duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili, Roma. Dopo mesi di tensioni e indagini, la giustizia italiana si prepara alla consegna dell’uomo, portando alla luce una vicenda oscura che ha sconvolto l’intera comunità. La conclusione di questa lunga battaglia legale rappresenta un passo importante verso la verità e la giustizia.

La Corte d’Appello di Larissa, in Grecia, secondo quanto apprende LaPresse, ha dato il via libera all’estradizione e alla consegna alla magistratura italiana, di Francis Kauffman, l’uomo di 46 anni di nazionalità statunitense, accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. I corpi delle due vittime erano stati rinvenuti lo scorso 7 giugno a Villa Pamphili, a Roma. Kauffman era stato arrestato pochi giorni dopo in un ostello a Skiathos. L’estradizione potrebbe avvenire entro pochi giorni. Kauffman sarà interrogato non appena giungerà in Italia. L’accusa è di omicidio volontario aggravato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Pamphili, da Corte d’appello greca ok a estradizione di Kaufmann

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - corte - appello

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Morte a Villa Pamphili: “Aveva partorito in casa a Malta”, parla a “Chi l’ha visto?” la madre di Anastasia. “Abbiamo saputo che era nata la bambina quando ci ha mandato una foto, non la sentivano da mesi e ne avevamo denunciato la scomparsa”. Oggi ricerch Vai su Facebook

Villa Pamphili, Kaufmann durante interrogatorio in Grecia: “Sono innocente, non ho ucciso Anastasia Trofimova e nostra figlia” Vai su X

Omicidi Villa Pamphili, da Corte Appello Larissa ok a estradizione Kaufmann; Villa Pamphilj, Corte Appello Larissa dà ok a estradizione Kaufmann; Villa Pamphili, dalla Corte d'Appello greca il via libera all'estradizione di Kaufmann.

Villa Pamphili, via libera all’estradizione: Kaufmann sarà giudicato in Italia - Via libera dalla Grecia all'estradizione in Italia per Francis Kaufmann, l'uomo accusato di duplice omicidio a Villa Pamphili, Roma ... Si legge su fanpage.it

Villa Pamphili, i movimenti economici di Francis Kaufmann: la verità dai documenti del film. Estradizione, arriva l'ok: cosa rischia - La procura di Roma ha delegato la polizia ad acquisire la documentazione relativa al film mai distribuito di Francis Kaufmann, l’uomo ora in carcere in Grecia accusato del duplice omicidio ... Lo riporta leggo.it