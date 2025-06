villa almerici trattativa di lusso

Villa Almerici, gioiello di Pesaro, si prepara a scrivere un nuovo capitolo di lusso e prestigio. Mentre Jeff Bezos potrebbe non decidere di celebrare il proprio matrimonio a Candelara per mancanza del Canal Grande, questa splendida dimora punta a conquistare l’attenzione nazionale. La visita di Bobo Cerea e dei professionisti del settore segna l’inizio di una trasformazione epocale: il sogno di elevare Villa Almerici a icona di raffinatezza sta diventando realtà.

Pesaro, 27 giugno 2025 – Jeff Bezos forse non verrà mai a Candelara a sposarsi perché non c’è il Canal Grande. Ma per Villa Almerici (poi Berloni), si sta avvicinando una svolta importante. Perché questa bellissima dimora potrebbe lasciare i confini degli eventi provinciali per diventare un’attrazione a livello nazionale. La prossima settimana sarà infatti a villa Almerici, per un sopralluogo, Bobo Cerea con professionisti al seguito e tutto il suo staff. In molti si domanderanno: ma chi è questo Bobo Cerea? Eccolo: lui e i fratelli, tutti bergamaschi, mandano avanti un impero fatto di oltre mille dipendenti, attivo non solo nel catering, ma anche nell’organizzazione di eventi con un fatturato di oltre 100 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it