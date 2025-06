Vignola saluta gli amici poi viene violentata sotto casa da uno sconosciuto | è caccia all’uomo

Una tranquilla serata a Vignola si è trasformata in un incubo per una donna di 30 anni, vittima di una violenza assurda sotto casa. Mentre salutava gli amici, uno sconosciuto le ha rovinato la serata, scatenando una caccia all'uomo che ancora prosegue. Le indagini dei carabinieri sono in corso: ogni dettaglio potrebbe essere fondamentale per fermare l'aggressore e restituire serenità alla comunità.

L'aggressione è avvenuta lo scorso 25 giugno, e la vittima, una donna di 30 anni, trasportata in ospedale, è stata sottoposta al protocollo di analisi per violenza sessuale. I carabinieri stanno conducendo le indagini alla ricerca dell'uomo che è fuggito quando la donna si è messa a gridare, attirando l'attenzione di alcuni clienti di un locale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Vignola, saluta gli amici poi viene violentata sotto casa da uno sconosciuto: è caccia all’uomo

