Vignola Mo ragazza 30enne aggredita e stuprata da nordafricano sotto casa sua in centro storico | aggressore ancora in fuga

Una notte di paura a Vignola, dove una giovane donna di 30 anni è stata brutalmente aggredita e stuprata da un uomo ancora in fuga nel cuore del centro storico. La vittima, rientrando dopo una serata con amici, si è trovata improvvisamente davanti a un gesto violento che scuote la comunità. La polizia è al lavoro per identificare l’aggressore e garantire giustizia, ma la sicurezza resta una priorità imprescindibile per tutti.

La ragazza stava rientrando a casa dopo una serata al pub con gli amici. A pochi passi dal portone, in pieno centro storico, è stata aggredita da un 30enne nordafricano che l'ha violentata. L'uomo non è ancora stato individuato Nella tarda serata di giovedì 26 giugno, una ragazza 30enne di Vi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vignola (Mo), ragazza 30enne aggredita e stuprata da nordafricano sotto casa sua in centro storico: aggressore ancora in fuga

