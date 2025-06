Vigili del fuoco allenatori e giornalisti in campo per il premio Aiac Marche 2025

Domani, lo stadio Giuliani di Torrette si trasformerà nel cuore pulsante del calcio marchigiano, ospitando una giornata ricca di emozioni e solidarietà. Dalle 16, vigili del fuoco, allenatori e giornalisti scenderanno in campo per il torneo ‘Trofeo Spectra Engineering’, mentre alle 18 si terrà il prestigioso Premio Aiac Marche 2025. Un evento imperdibile che celebri talento, passione e impegno, unendo sport e valori autentici.

Un sabato a tutto calcio, quello in programma domani. Dalle 16, infatti, lo stadio Giuliani di Torrette – messo a disposizione dal dirigente della Gls Dorica David Urbinati – accoglierà la quarta edizione del 'Premio Aiac Marche 2025', organizzato dal Gruppo regionale Aiac. Il consueto galà, in programma dalle 18, sarà anticipato dal tradizionale torneo di calcio a 8 'Trofeo Spectra Engineering' della famiglia Santilli, intitolato alla memoria di Aroldo Aranci e Andrea Giachi. In campo, le tre selezioni di vigili del fuoco di Ancona, allenatori Aiac Marche e giornalisti marchigiani, diretti dall'arbitro Molinari di Ancona.

