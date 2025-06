Vigilanza spiagge affidato il servizio | ecco dove sarà svolto

Pronti a garantire spiagge più sicure per cittadini e turisti, il servizio di vigilanza e salvataggio sul litorale di Sciacca partirà già dalla prossima settimana. L’assessore Curreri annuncia con entusiasmo l’affidamento alla società Barian, che si occuperà di presidiare le nostre coste, offrendo un’estate all’insegna della sicurezza e del relax. La prevenzione e la prontezza sono ora al centro delle attenzioni; ecco dove e come verrà svolto il servizio.

Partirà la prossima settimana il servizio di vigilanza e salvataggio delle spiagge del litorale di Sciacca. A renderlo noto è l’assessore alla Polizia Municipale Alessandro Curreri. Il servizio comunale è stato assegnato alla società Barian di Sciacca per un importo complessivo è di 99.700. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: servizio - vigilanza - spiagge - affidato

Ampliato il servizio di vigilanza nell'ospedale "Santo Spirito" - Dal 1° giugno, l'ospedale Santo Spirito di Pescara intensifica la sicurezza con l'aggiunta di quattro unità di vigilanza.

il servizio per l’estate 2025 è stato affidato alla Nuovo Futuro e all’ ASD U.S. Castiglioncello. Il pagamento del parcheggio solitamente previsto dal 1° giugno, slitterà per motivi tecnici ai giorni successivi (q Vai su Facebook

Un’estate in sicurezza, spiagge libere sorvegliate in Maremma; Sicurezza in mare: al via il servizio di salvataggio sulle spiagge libere di Pesaro; Bagnini per le spiagge libere, il Comune sceglie l'accordo quadro triennale.

Sciacca, dal 1 luglio al via servizio di sicurezza e salvataggio sul litorale - L’attività di vigilanza e salvataggio inizierà il primo luglio e si protrarrà fino al 31 agosto. Da grandangoloagrigento.it

Santa Teresa, emergenza bagnini per l'estate: sulla spiaggia meno torrette del previsto - Il servizio di vigilanza e salvataggio sull’arenile libero è stato affidato dal Comune all’associazi ... sikilynews.it scrive