Vietare i sacchetti di plastica usa e getta funziona davvero

Hai mai pensato all’impatto dei sacchetti di plastica usa e getta sulle nostre spiagge? Uno studio recente ha dimostrato che vietarli davvero funziona: nelle aree degli Stati Uniti con restrizioni, la presenza di plastica sulle spiagge diminuisce sensibilmente. Una soluzione concreta per salvaguardare il nostro patrimonio naturale e preservare la bellezza del mare. Leggi tutto per scoprire come le leggi possono fare la differenza.

Uno studio ha concluso che nelle zone degli Stati Uniti in cui ci sono restrizioni del genere la loro presenza sulle spiagge è sensibilmente inferiore rispetto ad altri litorali.

