Viene trovata morta a 14 anni il giorno dell' esame orale di terza media

Una tragedia sconvolgente scuote Bergamo: una sedicenne viene trovata morta proprio il giorno dell'esame orale di terza media. La scoperta, fatta nella serata di giovedì 26 giugno all’interno dell’ex fabbrica Reggiani abbandonata, ha lasciato la comunità sgomenta. La giovane, originaria dell’Est Europa e residente a Ponteranica, era amata da tutti. Questa drammatica vicenda ci invita a riflettere sulla fragilità e sui pericoli nascosti dietro le apparenze.

Una notizia terribile arriva da Bergamo. Nella serata di giovedì 26 giugno, verso le 20.45, il corpo senza vita di una 14enne dell’Est Europa è stato trovato all’interno dell’ex fabbrica Reggiani, da tempo in stato di abbandono. La ragazza, residente a Ponteranica con la nonna e uno zio, era. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

