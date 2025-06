VIDEO | Imbarcazioni intrappolate nei fanghi | suonano le sirene al porto Gli armatori | Ora basta!

Al porto di fronte a un dramma silenzioso, le sirene risuonano come un grido di protesta. Pescatori e armatori, ormai esasperati dalle condizioni delle proprie imbarcazioni intrappolate nei fanghi, chiedono con forza interventi concreti. La loro voce si farà sentire ogni settimana alle 11.30, un richiamo urgente affinché le istituzioni ascoltino e agiscano. È arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti, perché il futuro del nostro mare merita rispetto e attenzione.

