VIDEO Crolla ponte e camionista resta sospeso nel vuoto | le immagini da brividi

Un drammatico video cattura il momento di paura e tensione in Cina: un ponte crolla improvvisamente sotto un camion, lasciando l'autista sospeso nel vuoto, inerme e in preda al panico. Le immagini, girate con uno smartphone nella provincia di Guizhou, mostrano la fragilità della natura e i rischi estremi che possono verificarsi in situazioni di emergenza. La vicenda mette in evidenza l'importanza di vigilare sulla sicurezza e di essere pronti a reagire nei momenti più critici.

Un ponte è appena crollato e un camionista resta pericolosamente in bilico sul baratro. Sui social media circola un video girato con un cellulare nella provincia di Guizhou, in Cina, del momento in cui si vede la cabina di un camion che penzola dal ponte appena collassato a causa delle intense piogge monsoniche. Dentro la cabina il camionista in preda al panico che vede sotto di sé il vuoto e cerca disperatamente aiuto. Il camionista è stato tratto in salvo dopo un intervento durato ore. (X@shanghaidaily). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - VIDEO Crolla ponte e camionista resta sospeso nel vuoto: le immagini da brividi

In questa notizia si parla di: camionista - ponte - resta - vuoto

Tenta di gettarsi nel vuoto dal ponte: salvato in extremis (anche grazie a un camionista) - Nella notte tra domenica e lunedì 12 maggio, un drammatico tentativo di suicidio si è svolto sulla superstrada di Malpensa.

Camionista sospeso nel vuoto dopo il crollo di un ponte in Cina: salvo per miracolo. Momenti di puro terrore nella provincia cinese di Guizhou, dove il crollo di un ponte causato da frane e piogge torrenziali ha lasciato un autista sospeso a decine di metri d Vai su Facebook

VIDEO Crolla ponte e camionista resta sospeso nel vuoto: le immagini da brividi; Crolla il ponte: camionista resta sospeso nel nulla; Il ponte crolla davanti a lui, il conducente del camion resta in bilico sul vuoto.

Il ponte crolla davanti a lui, il conducente del camion resta in bilico sul vuoto - Video - Crolla il ponte e un camionista resta in bilico sul baratro: un video impressionante che circola sui social. Secondo gazzettadiparma.it

Il ponte crolla davanti a lui, il conducente del camion resta in bilico sul vuoto - Sui social media circola un video girato con un cellulare nella provincia di Guizhou, in Cina, del momento in cui si ved ... Riporta msn.com