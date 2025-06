VIDEO | Arte memoria e responsabilità sociale | con la mostra Spazio umano prende vita la Fondazione Riv

Scopri "Spazio Umano", la mostra che dà vita alla Fondazione Riv, nuova protagonista nel panorama artistico siciliano. Dal 27 giugno al 10 gennaio 2026, nella suggestiva Chiesa di San Mamiliano, dodici talentuosi artisti esplorano i temi della memoria, arte e responsabilità sociale. Un viaggio emozionante tra passato e presente, che invita a riflettere sul ruolo dell’arte come strumento di cambiamento e consapevolezza. Non perdere questa occasione unica di immergerti in un’esperienza culturale coinvolgente e significativa.

Si intitola "Spazio umano" la mostra (visitabile dal 27 giugno al 10 gennaio 2026) che segna il debutto della Fondazione Riv, nuova istituzione siciliana per il contemporaneo. Allestita nella Chiesa di San Mamiliano (complesso di Santa Cita), l’esposizione propone le opere di dodici artisti di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: mostra - spazio - umano - fondazione

"I grant you refuge", la mostra sulla condizione dei palestinesi a Gaza approda nello spazio espositivo - "I Grant You Refuge" è la mostra che racconta la condizione dei palestinesi a Gaza, approdando nello spazio espositivo di viale Berlinguer 11.

Con Orizzonti | Rosso, mostra inaugurale del nuovo spazio PM23 a Roma, la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti esplora il rosso come simbolo e come forma visiva per trasmettere emozioni. Più di un colore, diventa una chiave per indag Vai su Facebook

Visionari e visioni in mostra: Spazio Umano nella Chiesa di San Mamiliano a Palermo; Fondazione Riv debutta a Palermo con la mostra «Spazio umano»; Mostra “Spazio umano” Fondazione Riv, Monterosso “Approdo nel sacro”.

Fondazione Riv debutta a Palermo con "Spazio umano" - Si intitola Spazio Umano la mostra che segna il debutto a Palermo della Fondazione Riv, neo istituzione siciliana per il contemporaneo. Segnala msn.com

Visionari e visioni in mostra: "Spazio Umano" nella Chiesa di San Mamiliano a Palermo - Una mostra a difesa dell’impegno di artisti che hanno palesato, attraverso la propria arte, scenari di convivenza e ne hanno accettato la ... Secondo balarm.it