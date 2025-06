Victor Osimhen andrà all’Al-Hilal lo do quasi per certo Zazzaroni

Victor Osimhen e il suo futuro rimangono al centro dell’attenzione, con l’esperto Zazzaroni che scommette sull’approdo dell’attaccante all’Al-Hilal. La telenovela di mercato si infiamma, alimentando speranze e dubbi tra tifosi e addetti ai lavori. Ma quale sarà davvero la prossima mossa? Restate sintonizzati, perché questa storia promette ancora molti colpi di scena.

Victor Osimhen andrà all’Al-Hilal, te lo do quasi per certo (Zazzaroni) Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante il programma Radio Goal, offrendo un’analisi chiara sulla vicenda che si sta trasformando in una vera e propria telenovela di mercato: la situazione tra Victor Osimhen e il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: «Te lo do quasi per certo: Victor Osimhen andrà all’Al-Hilal. L’offerta non era replicabile da nessuno, neppure per la metà. Il calciatore guadagnerà una cifra clamorosa e la trattativa per la sua cessione potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Victor Osimhen andrà all’Al-Hilal, lo do quasi per certo (Zazzaroni)

In questa notizia si parla di: victor - osimhen - andrà - hilal

Napoli, ritorna Victor Osimhen: il punto della situazione svelato da Matteo Moretto - Napoli accoglie nuovamente Victor Osimhen, il punto della situazione svelato da Matteo Moretto. Dopo la stagione con il Galatasaray, l’attaccante torna ufficialmente in azzurro, mentre il club turco non può acquisirne il cartellino.

L'Al Hilal di Simone Inzaghi vuole a tutti i costi acquistare Victor Osimhen. I sauditi hanno rilanciato offrendogli 40 milioni di euro netti a stagione per i prossimi tre anni, e pagherebbero la clausola rescissoria di 75 milioni di euro. Osimhen invece andrebbe a g Vai su Facebook

Simone Inzaghi va all'Al-Hilal e ora vuole chiudere due colpi dal Napoli: Anguissa e Osimhen A "DAZN Transfers", l'esperto di mercato ha ribadito la volontà del club arabo di accelerare per il centrocampista camerunense e per il bomber nigeriano #SSCNa Vai su X

Victor Osimhen andrà all’Al-Hilal, lo do quasi per certo (Zazzaroni); Zazzaroni: Victor Osimhen andrà all'Al-Hilal, lo do quasi per fatto; Offerta fuori mercato: affare fatto per il trasferimento di Victor Osimhen.