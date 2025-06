Vicofaro verso la chiusura Migranti accolti nelle strutture | Lavoro certosino ora avanti

Vere e significative tappe di un cammino di speranza e rinascita: Vicofaro si prepara a chiudere il suo capitolo di accoglienza, ma il lavoro certosino delle comunità locali prosegue con impegno e dedizione, offrendo a oltre cento migranti una nuova opportunità di vita più dignitosa. Un gesto di grande umanità che testimonia come, anche nelle sfide più complesse, la solidarietà possa aprire nuovi orizzonti.

"Un lavoro certosino". Per accompagnare chi per anni ha trovato un primo rifugio dalla strada nel centro di accoglienza di Vicofaro, verso un’altra vita. Più dignitosa, secondo gli intenti delle tante persone della Diocesi, della Caritas e della Fondazione Sant’Atto, che in questi giorni stanno gestendo i trasferimenti degli oltre cento migranti ospiti della parrocchia di don Massimo Biancalani verso le strutture dislocate sul territorio. Vere e proprie case, come il terratetto messo a disposizione in via Gemignani, a Pistoia, ma anche la canonica di Piuvica e quella di Capostrada. E poi ci sono le mete più distanti, come Il Poggiolino a Larciano, e la struttura di Lucciano, dove ieri sono stati trasferiti un’altra cinquantina di ospiti di Vicofaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vicofaro verso la chiusura. Migranti accolti nelle strutture: "Lavoro certosino, ora avanti"

