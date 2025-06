Vicofaro trasferiti i primi 70 migranti don Biancalani resiste | L' accoglienza non si spegne

Nonostante i trasferimenti dei primi 70 migranti da Vicofaro, il cuore dell’accoglienza a Pistoia rimane acceso. Don Biancalani e la comunità locale continuano a resistere, dimostrando che l’umanità e la solidarietà non si spengono di fronte alle sfide. In un contesto complesso, il loro impegno testimonia come l’accoglienza possa essere un faro di speranza in tempi difficili. La lotta per un’accoglienza dignitosa continua, senza compromessi.

Pistoia, 27 giugno 2025 – Sono circa settanta i migranti che, negli ultimi giorni, sono stati trasferiti dalla parrocchia di Vicofaro, a Pistoia, verso nuove strutture di accoglienza messe a disposizione dalla diocesi, distribuite tra il capoluogo, Quarrata, Larciano, Piuvica e Capostrada. La maggior parte dei trasferimenti è avvenuta tra ieri e oggi, in forma volontaria e con il monitoraggio di forze dell’ordine, come disposto dalla Prefettura per evitare tentativi di reingresso o occupazione. Ne dà notizia il parroco di Vicofaro, don Massimo Biancalani, che conferma anche come nei locali della parrocchia restino ancora una trentina di ospiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vicofaro, trasferiti i primi 70 migranti, don Biancalani resiste: “L'accoglienza non si spegne”

In questa notizia si parla di: vicofaro - trasferiti - migranti - accoglienza

Finalmente la parrocchia di Vicofaro potrà tornare ad essere un luogo di preghiera, di rispetto e di fede, ma soprattutto un luogo di civiltà e legalità dove i cittadini di Pistoia non dovranno più aver paura a passare. Sull’oasi dell’illegalità, delle condizioni igienic Vai su Facebook

Vicofaro, trasferiti i primi 70 migranti, don Biancalani resiste: “L'accoglienza non si spegne”; Sgombero della parrocchia di Vicofaro, trasferiti i primi 70 migranti. Don Biancalani: vanno a stare meglio, ma qui l'accoglienza deve continuare; Ordinanza di sgombero di Vicofaro, trasferiti 70 migranti.

Vicofaro, trasferiti i primi 70 migranti, don Biancalani resiste: “L'accoglienza non si spegne” - sanitarie, scatta il ricorso del sacerdote: “Temo che le nuove sistemazioni diventino solo un parcheggio” ... Da lanazione.it

Sgombero della parrocchia di Vicofaro, trasferiti i primi 70 migranti. Don Biancalani: vanno a stare meglio, ma qui l'accoglienza deve continuare - Il parroco dopo le polemiche: sono contento ma preoccupato, che non sia un «parcheggio» ... Scrive corrierefiorentino.corriere.it