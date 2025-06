Vicenza fermato con ovuli in bocca | li ingoia davanti alla polizia ricoverato e poi arrestato

A Vicenza, un giovane nigeriano ha tentato di sfuggire alla cattura ingerendo ovuli di eroina e cocaina davanti agli agenti di polizia. Un gesto disperato che ha portato al suo rapido ricovero e successivo arresto per traffico di droga, mettendo ancora una volta in luce le sfide delle forze dell’ordine nel contrasto alle sostanze stupefacenti. Un episodio che solleva interrogativi sulla presenza e la pericolosità del narcotraffico nelle nostre città .

Un giovane nigeriano è stato arrestato a Vicenza per traffico di droga dopo aver ingerito ovuli di eroina e cocaina durante un controllo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Vicenza, fermato con ovuli in bocca: li ingoia davanti alla polizia, ricoverato e poi arrestato

In questa notizia si parla di: vicenza - ovuli - arrestato - fermato

Vicenza, fermato con ovuli in bocca: li ingoia davanti alla polizia, ricoverato e poi arrestato; Ingerisce 22 ovuli di droga per sfuggire alla polizia: arrestato pusher a Vicenza; Vicenza, fermato con 62 ovuli di cocaina ed eroina in bocca: arrestato pusher straniero.

Vicenza, fermato con ovuli in bocca: li ingoia davanti alla polizia, ricoverato e poi arrestato - Un giovane nigeriano è stato arrestato a Vicenza per traffico di droga dopo aver ingerito ovuli di eroina e cocaina durante un controllo. Riporta virgilio.it

Ingerisce 21 ovuli di droga alla vista della Polizia: dopo il ricovero in ospedale scattano le manette - VICENZA – Ha cercato disperatamente di sottrarsi al controllo della Polizia ingerendo oltre venti ovuli contenenti sostanze stupefacenti, ma il suo tentativo è fallito. Come scrive nordest24.it