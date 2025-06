Vibo Valentia La pasticceria diventa arte | Alessandro Russo presenta il suo primo libro

Vibo Valentia si trasforma in un palcoscenico di arte dolciaria con la presentazione del primo libro di Alessandro Russo, “Da Principiante a Maestro – Le 10 Ricette che Ti Trasformano”. Venerdì 4 luglio alle 18:30, presso l’Hotel 501, scoprirai come la pasticceria può diventare una vera e propria forma d’arte, tra degustazioni, incontri e sorprese esclusive. Il volume, edito da Libritalia, non è una semplice raccolta...

Venerdì 4 luglio, alle ore 18:30, presso l'Hotel 501 di Vibo Valentia, si terrà la presentazione ufficiale del primo libro di pasticceria firmato da Alessandro Russo: "Da Principiante a Maestro – Le 10 Ricette che Ti Trasformano". L'evento, a ingresso libero, promette un'esperienza che va oltre le parole stampate, con degustazioni, incontri e un regalo esclusivo per ogni partecipante. Il volume, edito da Libritalia, non è una semplice raccolta di ricette, ma un vero e proprio percorso formativo, pensato per chi desidera avvicinarsi alla pasticceria con uno sguardo nuovo e professionale. Russo lo definisce "un progetto nato per condividere tecnica, passione e visione", volto a fornire strumenti concreti per sviluppare una mentalità da maestro pasticcere, anche partendo dalle basi.

