viareggio beachsoccer avanti in coppa italia oggi il derby nei quarti contro il pisa degli ex

Il Viareggio Beach Soccer prosegue con slancio la sua corsa in Coppa Italia, dominando il Brancaleone e conquistando un’ottima vittoria. Oggi, sul litorale adriatico, si presenta il derby emozionante contro il Pisa, gli ex di lusso pronti a sfidarsi per un passaggio in semifinale. La sfida promette spettacolo e passione, con i nerazzurri determinati a fare la storia. Chi vincerà, porterà a casa non solo il trofeo, ma anche il cuore dei tifosi.

Vince e convince il Viareggio Beach Soccer negli ottavi di Coppa Italia battendo 7-1 il Brancaleone a San Benedetto del Tronto. Così oggi sul litorale adriatico ci sarà subito il quarto di finale derby col Pisa dei viareggini (che ieri ha fatto "cappotto" alla Vastese: il 6-0 nerazzurro è stato firmato dalla doppietta di Hulk e da Percia Montanti e dai tre Luca viareggini Bertacca, Remedi e Barsotti). Ieri sera Gianmarco Genovali ha celebrato nel modo migliore la recente nascita del figlio Alessandro con ben 4 gol che gli valgono il titolo di protagonista indiscusso del match. Anche il giovane classe 2005 Matteo Santini lascia un segno tangibile con una doppietta, prima del punto esclamativo fissato da Sassari.

