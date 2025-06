Viale Il Piacentino limitazioni al traffico per completare la riqualificazione del selciato

Viale Il Piacentino si prepara a una trasformazione importante: per completare la riqualificazione del selciato, dal 30 giugno e fino al termine dei lavori saranno adottate alcune limitazioni al traffico. Un intervento essenziale per migliorare la sicurezza e l'estetica della zona, ma che richiederà pazienza e collaborazione da parte di tutti gli automobilisti. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e alternative di percorso, perché la città sta lavorando per un futuro più bello e sostenibile.

Per consentire l'intervento di riqualificazione del selciato di viale Il Piacentino, da lunedì 30 giugno sino al termine dei lavori saranno necessarie alcune limitazioni al alla viabilità nei tratti interessati dal cantiere. In particolare, tra la rotatoria all'intersezione con piazzale Marconi e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

