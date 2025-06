Viale Beverora chiusura temporanea al pubblico di alcuni uffici comunali

A Viale Beverora, alcuni uffici comunali resteranno temporaneamente chiusi al pubblico per lavori di manutenzione, garantendo comunque i servizi essenziali. Inoltre, nella mattina del 29 giugno, le sale studio di via Roma, gestite dalla parrocchia di San Pietro in collaborazione con la Biblioteca Passerini Landi, saranno temporaneamente inaccessibili a causa di un evento speciale. Una buona occasione per scoprire nuove opportunitĂ di studio e approfondimento nel cuore della cittĂ .

Sale studio di via Roma, chiusura nella mattina del 29 giugno Nella mattinata di domenica 29 giugno, resteranno chiuse al pubblico per un evento concomitante le sale studio di via Roma, concesse in uso, dalla parrocchia di San Pietro, ai frequentatori della Biblioteca Passerini Landi.

A partire da sabato 7 giugno, con l'entrata in vigore dell'orario estivo, verranno attuate alcune modifiche alla rete trasporto pubblico urbano, riguardanti in particolare le linee che attraversano il centro storico.

Tessere elettorali e carte d'identità necessarie per il voto, gli orari di apertura straordinaria del Quic; Chiusura martedì 6 maggio di alcuni uffici comunali in via Beverora 57; Tetto deteriorato in via Scalabrini, uffici comunali trasferiti in via Beverora.

