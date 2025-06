Viaggio infernale per oltre 200 pecore | dalla Francia alla Puglia senz’acqua | scatta la maxi multa

Un viaggio infernale attraversa le autostrade europee: oltre 200 pecore in condizioni drammatiche, senza acqua e sotto il sole cocente, evidenziando l’urgenza di garantire il benessere animale. La Polizia Stradale ha scoperto l’orribile viaggio di sofferenza in un autoarticolato spagnolo, portando alla maxi multa e a una riflessione profonda sul rispetto delle normative e sulla tutela degli animali durante il trasporto. La legge deve intervenire subito per evitare altre tragedie simili.

Mancanza di acqua, temperature elevate e gravi sofferenze per oltre 200 ovini stipati in un autoarticolato spagnolo: è quanto accertato dalla Polizia Stradale durante un servizio dedicato al trasporto di animali vivi, condotto il 25 giugno in autostrada. I controlli, organizzati dal Compartimento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

