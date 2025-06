Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-06-2025 ore 20 | 25

Se viaggiate sulla A1 Milano-Napoli, tenete d'occhio gli aggiornamenti in tempo reale di Astral Infomobilità. A causa di un incidente che interessa più veicoli e ha chiuso il tratto tra il nodo per la A24 Roma Teramo e il bivio per Roma Sud, si registrano code di 8 km in direzione Napoli. È consigliato pianificare percorsi alternativi e monitorare costantemente le comunicazioni ufficiali per evitare disagi.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 milano-napoli a causa di un incidente che ha coinvolto più veicoli è chiuso il tratto tra il nodo per la A24 Roma Teramo il bivio per la diramazione Roma Sud all'interno del tratto Ci sono code per 8 km in direzione Napoli di sosta uscita obbligatoria sulla A24 Roma Teramo per il traffico proveniente dalla A1 che spostiamo a nord della capitale sulla Cassia Veientana dove un altro incidente rallenta il traffico tra il raccordo anulare Castel de' ceveri verso Viterbo sullo stesso raccordo rallentamenti in carreggiata esterna a partire dalla Pontina fino alla Tuscolana interna tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Nomentana Roma Teramo restiamo sulla Roma Teramo nel tratto Urbano dove a seguito di un incidente avvenuto all'altezza della circonvallazione Tiburtina è chiuso il bivio per la tangenziale est in direzione Foro Italico ripercussioni al traffico con incolonnamento di a partire da via Fiorentini

