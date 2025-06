Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-06-2025 ore 19 | 10

Se sei in viaggio sulla A1 Roma-Firenze, attenzione: nuovi aggiornamenti di Astral Infomobilità segnalano code di 8 km tra Ponzano Romano e il tratto verso Roma Nord a causa di un veicolo in fiamme. La situazione richiede massima cautela: ti consigliamo di pianificare il percorso e monitorare le info in tempo reale per garantire la tua sicurezza e ridurre i disagi. Restiamo aggiornati per offrirti tutte le notizie più recenti sulla viabilità regionale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un invito All'attenzione per chi è in viaggio sulla A1 firenze-roma causa di un veicolo in fiamme Ci sono code per 8 km tra Ponzano Romano e il video per Roma Nord in direzione Napoli sempre sulla A1 veicolo in fiamme anche nel tratto Roma Napoli tra Frosinone Ceprano dove segnalato fumo e carreggiata raccomandiamo anche qui la dovuta prudenza e ci spostiamo sul raccordo al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra servisse Salaria più avanti tra Bufalotta in Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo code lungo il tratto Urbano tra la tangenziale est e Tor Cervara Verso il raccordo sempre in uscita dalla città code sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia raccomandiamo prudenza infine perché in transito sulla via Flacca nei pressi di Sperlonga a causa di un incidente avvenuto al km 12 Ci sono code all'altezza del Bivio per fondi In entrambe le direzioni da-gianguido lomba Astral infomobilità e tutto è più tardi un servizio della Regione Lazio

