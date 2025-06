Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-06-2025 ore 17 | 25

Se viaggiate lungo le principali arterie della regione Lazio e oltre, rimanere aggiornati è fondamentale. Astral Infomobilità vi offre gli ultimi dati in tempo reale, aiutandovi a evitare imprevisti e code. Attenzione alle situazioni critiche sulla A1 Milano-Napoli e sulla A24 Roma-Teramo: traffico congestionato e rallentamenti. Pianificate il vostro percorso con consapevolezza, per arrivare a destinazione in sicurezza e senza stress.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio un invito al attenzione perché in viaggio sulla A1 milano-napoli a causa di un incidente che ha coinvolto più veicoli Ci sono code per 9 km tra il noto per la A24 roma-teramo il bivio per Roma Sud in direzione Napoli al momento il traffico scorre su due corsie e siamo sulla A1 nel tratto Firenze Roma dove per la presenza di un veicolo in fiamme Ci sono code tra Ponzano Romano e il video per Roma Nord in direzione Roma segnalato fumo in carreggiata raccomandiamo quindi la dovuta attenzione e Vediamo la situazione sul Raccordo Anulare al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in interna code tra Cassia bis tra Mentana è Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo code lungo il tratto Urbano tra la tangenziale est e Tor Cervara Verso il raccordo sempre in uscita dalla città con una mente su via Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia raccomandiamo prudenza infine perché in transito sulla via Flacca nei pressi di Sperlonga a causa di un incidente avvenuto al km 12 Ci sono code all'altezza del Bivio per fondi nelle due direzioni