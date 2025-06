Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-06-2025 ore 15 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità di Roma e Lazio: a causa di un incendio, lo svincolo per Fiano Romano in direzione del Raccordo Anulare è temporaneamente chiuso. Segnalate inoltre tracce di fumo tra Cerveteri e Santa Severa sulla A12. Vi consigliamo di prestare massima attenzione e di consultare costantemente Astral Infomobilità per le ultime notizie sul traffico in tempo reale. La sicurezza prima di tutto, rimanete informati!

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Nord a causa di un incendio è chiuso lo svincolo per Fiano Romano in direzione del raccordo anulare un invito alla dovuta Attenzione In più segnalato anche sulla A12 tra Cerveteri e Santa Severa raccomandiamo prudenza per la presenza di fumo in carreggiata e Vediamo la situazione proprio sul raccordo al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in interna tra Cassia bis e Tiburtina in uscita dalla ditta code sulla Roma Fiumicino tra la Magliana e viale Isacco Newton e sulla Pontina tra il raccordo e Castel di Decima su questo tratto segnalato anche un incidente

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

