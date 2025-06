Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-06-2025 ore 13 | 25

Scopri le ultime novità sulla viabilità di Roma e Lazio del 27 giugno 2025 alle ore 13:25, grazie alle informazioni di Astral Infomobilità. La regione si impegna a garantire un viaggio sicuro e senza intoppi, aggiornando costantemente lo stato delle strade e risolvendo prontamente eventuali incidenti. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale e pianificate i vostri spostamenti con serenità!

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolti incidenti sulla A1 Roma tra Colleferro e Anagni direzione Napoli e sulla diramazione Roma Sud all'altezza dell'uscita a San Cesareo nei due casi la circolazione è regolare ci spostiamo sulla roma-teramo tra Vicovaro Castel Madama anche qui rimosso l'incidente in direzione non ci sono stati ripercussioni di traffico andiamo sulla Roma Tarquinia incidente risolto tra Cerveteri e Santa Severa verso l'Aurelia anche qui non ci sono ripercussioni di traffico restiamo sulla Roma Tarquinia spenta l'auto in fiamme video per la Roma Fiumicino Fregene la circolazione fermare irregolare ci spostiamo sulla statale Pontina incidente rimosso tra Spinaceto e raccordo anulare In quest'ultima direzione circolazione regolare per gli eventi nella capito all'Olimpico prosegue la stagione estiva dei concerti stasera e domani sabato 28 giugno doppio appuntamento con la musica sul fronte della viabilità divieti di sosta interessano le strade nell'area dell'impianto sportivo Durante la fase di deflusso degli spettatori dello stadio sono previste temporanei e chiusure sul lungotevere Diaz via del Foro Italico inviare Boselli lo stadio raggiungibile ricordiamo con 18 linee di bus dettagli sui mobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it