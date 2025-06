Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-06-2025 ore 12 | 25

Benvenuti a questa aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio alle ore 12:25 del 27 giugno 2025. Astral Infomobilità vi fornisce le ultime notizie su incidenti e traffico intenso sulle principali arterie come l'A1 Roma-Napoli e la Roma-Teramo. Restate con noi per scoprire come affrontare al meglio il vostro viaggio e evitare disagi, perché conoscere le condizioni del traffico è fondamentale per pianificare spostamenti sicuri e sereni.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli incidente delle code tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli sulla diramazione Roma Sud altro incidente all'altezza dell'uscita San Cesareo provoca coda in entrambi i sensi di marcia altro incidente ci spostiamo sulla roma-teramo tra Castel Madama non ci sono al momento ripercussioni di traffico in direzione Roma andiamo ora sulla Roma Tarquinia 2 le problematiche incidente tra Cerveteri e Santa Severa verso l'Aurelia anche qui non ci sono ripercussioni di traffico poi restiamo sulla Roma Tarquinia auto in fiamme tra il bivio per la Roma Fiumicino a Fregene prestare attenzione perché il fumo invade le carreggiate Riduce la visibilità Certo siamo sulla statale Pontina un incidente la cosa delle code tra Spinaceto Raccordo Anulare verso quest'ultimo sulla via del mare risolto l'incidente attivo il senso unico alternato all'altezza di via di Mezzocammino code nelle due direzioni ora il trasporto ferroviario oggi venerdì 27 giugno linea Roma Pescara ultimo giorno di chiusura sulla tratta Roma Sulmona da domani sabato 28 giugno è prevista l'interruzione nella tratta Roma Guidonia pertanto i treni circoleranno tra Guidonia e Tivoli e tra Guidonia è previsto il servizio bus sostitutivo restiamo in tema di trasporto ferroviario oggi venerdì 27 giugno ultima mattinata di interventi su i binari e Nelle stazioni di Latina e Cisterna di Latina o ricomposto ancora per oggi modifiche alla circolazione variazione e cancellazione di percorso per alcuni treni regionali delle linee fl7 Roma Napoli fl8 Roma Nettuno ed fl4 roma-velletri infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio

