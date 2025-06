Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-06-2025 ore 11 | 25

Se viaggiate in queste ore nella regione Lazio, è importante conoscere le ultime novità sulla viabilità. Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti in tempo reale su incidenti, rallentamenti e code, permettendovi di pianificare al meglio il vostro percorso. La situazione attuale evidenzia disagi sul raccordo anulare tra Casilina e Ardeatina, con rallentamenti anche sulla Cassia e dalla Portonaccio alla tangenziale. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e consigli utili per una viaggio più sereno.

Astral infomobilità ritrovamenti della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio o partiamo dal raccordo anulare sotto i due incidenti il primo sulla carreggiata interna le code lasciano il posto ai rallentamenti siamo tra le uscite Casilina e Ardeatina in esterna anche qui rallentamenti dalla Cassia Casal del Marmo ci possiamo sull'altare della Roma Teramo con de kuyper traffico da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro andiamo da sulla via del mare permangono i disagi per l'incidente avvenuto in precedenza incolonnamenti da Acilia via di cammino direzione Raccordo Anulare e verso Ostia da raccordo a via di Mezzocammino con ripercussioni di traffico sulle strade adiacenti siamo in chiusura il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana Per consentire lavori a cura di Astral Spa di raddoppio della linea nella tratta Montebello Morlupo e di ammodernamento della linea aerea nella tratta Vignanello Viterbo sono attivi sostitutivi i treni viaggiano solo tra le stazioni Vignanello Catalano e Morlupo Catalano sono previste Inoltre corse con bus verso la stazione di Stimigliano e Monterotondo servite la ferrovia fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto da Gina Pandolfo e atral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-06-2025 ore 11:25

In questa notizia si parla di: regione - roma - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Regione Lazio, bando da 1,5 milioni di euro per promuovere i vini nei mercati extra UE #regionelazio #giornaleinfocastelliromani Regione Lazio Giancarlo Righini Vai su Facebook

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Regione Lazio, al via due opere pubbliche per la viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-06-2025 ore 09 | 10.