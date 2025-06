Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-06-2025 ore 10 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla viabilità della Regione Lazio. Oggi, 27 giugno 2025 alle ore 10:25, si registrano pesanti rallentamenti sul Raccordo Anulare di Roma, con code tra Ostiense e Nomentana-Tiburtina. La circolazione risulta congestionata anche sulla Flaminia, Ardeatina e dalla 24 alla Tiburtina. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti e consigli su come evitare i disagi.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sempre intenso il traffico sul Raccordo Anulare code a tratti interna tra le uscite diramazione Roma sud di Ostiense e più avanti rallentamenti dalla Nomentana Tiburtina in esterna Si procede a rilento dalla Flaminia al Ostiense e poi file dalla Ardeatina all'ampia e rallentamenti dalla 24 alla Tiburtina e per le difficoltà di immissione sul Raccordo Anulare file sulla diramazione Roma Sud a partire da Tor Vergata sultato Urbano della A24 sulla Roma Fiumicino si rallenta rispettivamente da Portonaccio al bivio per la tangenziale est e danza del Tevere alla Cristoforo Colombo nei due casi in direzione centro andiamo da sulla via del mare forti disagi per l'incidente avvenuto in precedenza incolonnamenti da Acilia a via di Mezzocammino direzione Raccordo Anulare e verso Ostia via Di Mezzocammino ripercussioni di traffico sulle strade adiacenti sulla statale Pontina per traffico invece code da Spinaceto Raccordo Anulare In quest'ultima direzione possiamo da Roma ad Aprilia un incidente la causa delle cose sulla Nettunense da via del Commercio a via della Meccanica direzione Anzio e nella direzione opposta dai via Genio Civile a via della Mecca Da Gina Pandolfo e altra l'infomobilità il tutto Grazie per l'attenzione e a più tardi un servizio della Regione Lazio