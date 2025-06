Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-06-2025 ore 09 | 10

Ben ritrovati con l'aggiornamento sulla viabilità di Roma e Lazio, delle 09:10 del 27 giugno 2025. La nostra redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio, vi tiene costantemente informati su traffico e mobilità per garantire un viaggio più sicuro e sereno. Ecco la situazione attuale: code e rallentamenti lungo il Raccordo Anulare, sulla Diramazione Roma Sud e in alcune zone strategiche come la Cassia e la Prenestina. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti e consigli utili.

Astral infomobilità un saluto e ben ritornati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare traffico in un momento interna code a tratti dalla diramazione Roma sud Al Ostiense in esterna si rallenta dalla Cassia Veientana Pescaccio dalla Prenestina alla Nomentana e per le difficoltà di immissione sul raccordo file sulla diramazione Roma Sud a partire da Tor Vergata coda in diminuzione e poi sul tratto Urbano della A24 ora localizzate da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro ci spostiamo sulla via del mare posti di Sanji per un incidente incolonnamenti da qui a via di Mezzocammino direzione Raccordo Anulare verso Ostia dal raccordo a via di Mezzocammino e per traffico intenso con te sulla statale Pontina da Spinaceto a raccordo anulare In quest'ultima direzione fine sulla Salaria e sulla Flaminia rispettivamente all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe e da raccordo a via dei Due Ponti tutto verso il centro da Gina Pandolfo e Astral infomobilità il tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento

