Ben ritrovati con le ultime aggiornamenti sulla viabilità di Roma e Lazio, forniti da Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio. Mentre il raccordo anulare presenta code a tratti tra Roma sud e Ostiense, si registrano rallentamenti anche sulla Cassia Veientana e la Prenestina-Nomentana. La buona notizia è che le code sulla diramazione Roma Sud da Tor Vergata stanno diminuendo, offrendo un po’ di respiro ai pendolari. E ora, scopriamo insieme come muoversi al meglio oggi.

Astral infomobilità un saluto e ben ritornati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare traffico in un momento interna code a tratti dalla diramazione Roma sud Al Ostiense in esterna si rallenta dalla Cassia Veientana Pescaccio dalla Prenestina alla Nomentana e per le difficoltà di immissione sul raccordo file sulla diramazione Roma Sud a partire da Tor Vergata coda in diminuzione e poi sul tratto Urbano della A24 ora localizzate da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro ci spostiamo sulla via del mare posti di Sanji per un incidente incolonnamenti da qui a via di Mezzocammino direzione Raccordo Anulare verso Ostia dal raccordo a via di Mezzocammino e per traffico intenso con te sulla statale Pontina da Spinaceto a raccordo anulare In quest'ultima direzione fine sulla Salaria e sulla Flaminia rispettivamente all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe e da raccordo a via dei Due Ponti tutto verso il centro da Gina Pandolfo e Astral infomobilità il tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un della Regione Lazio