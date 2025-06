Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-06-2025 ore 07 | 25

Sei pronto a scoprire le ultime novità sulla viabilità di Roma e del Lazio? La redazione di Astral Infomobilità ha appena aggiornato la situazione alle 07:25 del 27 giugno 2025, evidenziando code e rallentamenti sul Raccordo Anulare, in particolare all’uscita Roma Sud, Appia Esterna, Casal del Marmo, Boccea e Pescaccio. Viaggia in modo più sicuro e informato: scopri come evitare il traffico e arrivare puntuali a destinazione!

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma sul Raccordo Anulare prime code per traffico in internet all'uscita diramazione Roma sud e Appia in esterna si rallenta tracce non fare Casal del Marmo Boccea Pescaccio e più avanti dalla 24 alla Nomentana Si procede a rilento sulla tratto Urbano della A24 da raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro ci spostiamo sulla Cassia Veientana dove è un'auto in panne la causa delle code tra Castel de' ceveri e via della Giustiniana in direzione raccordo anulare auto in coda poi sulla Flaminia da raccordo via dei Due Ponti verso il centro andiamo là sulla statale Pontina Si procede a rilento da Pomezia Nord a Castel di Decima Verso il raccordo anulare siamo in chiusura e trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana Per consentire i lavori a cura di Astral Spa di raddoppio della linea nella tratta Montebello Morlupo e di ammodernamento della linea nella tratta Vignanello Viterbo sono attivi bus sostitutivi i treni viaggiano solo tra le stazioni Vignanello Catalano e Morlupo Catalano sono previste Inoltre cose confuse verso le stazioni di Stimigliano e Monterotondo servite dalla ferrovia fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto da Gina Pandolfo nella strada informo dai tutto Grazie per l'attenzione ora un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it