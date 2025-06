Viabilità | a Pistoia sono in aumento gli incidenti Crescono anche i veicoli senza assicura

La sicurezza stradale a Pistoia sta attraversando un periodo delicato, con un aumento degli incidenti e la crescita dei veicoli senza assicurazione. Durante i festeggiamenti per i 163 anni della Polizia Municipale, si è fatto il punto sulla situazione e sui comportamenti degli automobilisti. Dai dati, emerge l’urgenza di interventi mirati per migliorare la viabilità e tutelare cittadini e visitatori, affinché il rispetto delle regole diventi prioritario per tutti.

La festa per 163 anni della Polizia Municipale, celebrata presso la sala maggiore del Comune di Pistoia nei giorni scorsi, è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio della situazione stradale in città e per analizzare i comportamenti alla guida degli automobilisti pistoiesi. Dal Report della Polizia Municipale di Pistoia, con a capo la Comandante Ernesta Tomassetti, si possono dunque ricavare utili indicazioni sul momento che si sta vivendo sulle principali arterie della viabilità cittadina. La Comandante Tomassetti, dunque, con il supporto di dati aggiornati, analizza così la situazione: «Il primo aspetto reso evidente dalla nostra analisi – sottolinea la Comandante della Polizia Locale di Pistoia – è il trend in aumento, nel 2024, degli incidenti stradali.

