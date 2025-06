Via Pitrè arriva un nuovo semaforo a chiamata all' altezza della cittadella della polizia | da lunedì i lavori

A Palermo, in via Pitrè, arriva un innovativo semaforo a chiamata, posizionato all’ingresso della cittadella della polizia. L’installazione, prevista da lunedì 30 giugno, rappresenta un passo avanti nella gestione del traffico cittadino, grazie all’intervento di Amg Energia e alla collaborazione con il Comune. Questa novità promette di migliorare la fluidità e la sicurezza delle strade, rivoluzionando il modo di percorrere le zone più strategiche della città.

