Via Paravia partono i lavori per la riqualificazione della zona | alberi prati e giochi per bambini

Grandi novità a San Siro: via Paravia e le vie limitrofe si trasformano grazie a un importante progetto di riqualificazione. Alberi, prati e nuovi spazi giochi per bambini prenderanno vita, rendendo il quartiere più verde, vivibile e accogliente. Con circa 2.600 metri quadrati di intervento, l’amministrazione promette un cambiamento che valorizzerà l’intera comunità. Un passo deciso verso un futuro più bello e sostenibile.

