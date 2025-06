Via Montebello necessari ulteriori lavori di Asa | strada chiusa fino al 3 luglio

Lavori urgenti sulla via Montebello: la strada resta chiusa fino al 3 luglio. Dopo il cedimento del collettore fognario, Asa ha iniziato i lavori il 24 giugno, con l’obiettivo di ripristinare la sicurezza e la viabilità. Tuttavia, a causa di una nuova anomalia emersa durante le operazioni, i lavori sono stati prolungati, rendendo necessarie ulteriori azioni per garantire un intervento completo e duraturo. La sicurezza dei cittadini rimane la priorità assoluta.

Il 24 giugno Asa ha iniziato i lavori in via Montebello a causa del cedimento di un tratto del collettore fognario pubblico nei pressi del civico 17. L'intervento avrebbe dovuto concludersi oggi, venerdì 27 giugno, ma come fatto sapere dall'azienda a causa di una nuova anomalia riscontrata sulla. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

