Via Epitaffio | pini malati altri alberi da abbattere

Dopo l’abbattimento di 115 pini su via Epitaffio, la situazione si fa ancora più preoccupante: altri alberi devono essere abbattuti a causa della malattia e della mancanza di fondi per il loro trattamento. La recente seduta della commissione Lavori pubblici ha evidenziato come la tutela del patrimonio arboreo sia in grave pericolo, lasciando spazio a interrogativi sulla nostra capacità di preservare il verde cittadino, un patrimonio fondamentale per il benessere ambientale e urbanistico.

Dopo 115 pini abbattuti su via Epitaffio a fine 2024, altri dovranno ora subire la stessa fine. Anche a causa del fatto che non ci sono stanziamenti per il trattamento di cura delle alberature. È emerso nel corso della seduta della commissione Lavori pubblici, convocata per esaminare lo stato di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: epitaffio - pini - malati - alberi

Addio ai pini di Latina Scalo: «Sono morti». Tagli in corso; Tagliare l’erba o potare gli alberi malati? Il verde costa e in Comune servono più fondi; La curiosa scelta di Latina: eliminare i pini e poi ripiantarli. Tra 20 anni il problema si ripresenterà?.

Pini malati, migliaia di alberi a rischio tra Sabaudia e Circeo - Il Messaggero - Pini malati, migliaia di alberi a rischio tra Sabaudia e Circeo. Lo riporta ilmessaggero.it

«Pini malati, sono un pericolo», tagliati i sei alberi storici dell'autostrada - Il Messaggero - Erano un simbolo, ma spariscono: sono stati rimossi nella notte, per motivi di sicurezza, i caratteristici pini “marittimi” che si stagliavano al centro delle due carreggiate dell’autostrada ... Da ilmessaggero.it